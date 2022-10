Családi cégek Magyarországon - miben rejlik a siker?

A cégek 40 százaléka családi vállalkozás

Jelenleg mintegy 540 ezer egyéni vállalkozó, 140 ezer egyszemélyes cég működik Magyarországon. Ezen formák mellett még megtalálható 64 ezer olyan társult vállalkozás is, ahol a család több tagja is tulajdonos vagy cégjegyzésre jogosult. Összességében, ha még az egyéni vállalkozókat nem is számítjuk, akkor is elmondható, hogy 204 ezer családi jellegű vállalkozás található az országban, amely a teljes hazai társas vállalkozói cégbázis 40 százaléka. Ezek közül a többszemélyes családi cégekben a legmeghatározóbbak a családi kapcsolatok, hiszen ezekben a vállalkozásokban már nemcsak a család, hanem a vállalkozói munka is összeköti a családtagokat.

A többszemélyes családi vállalkozásoknak egy külön szegmensét alkotják azon vállalkozások, ahol kizárólag családtagok alkotják a tulajdonosok és a cégjegyzésre jogosultak körét is. Jelenleg 42 ezer kizárólag családtagokból álló családi vállalkozás működik Magyarországon, tehát a többszemélyes családi vállalkozások jelentős része így működik.

Van még hova fejlődni

A modern hazai gazdaságban a családi cégkultúra még viszonylag fiatalnak számít. Napjainkban családok tízezrei kísérleteznek azzal, hogyan is lehetne szinkronba hozni a magán és vállalkozói életet, és a generációváltás problémával is csak mostanában találkoznak először cégek tömegei. Ezért sem mindegy, hogy ez a 200 ezer családi jellegű vállalkozás milyen hatékonysággal és megbízhatósággal működik.

A családi jelleg nagy általánosságban pozitívan hat a cég működésére, a statisztikák alapján a családi vállalkozások 64 százaléka átlag feletti megbízhatósággal rendelkezik. A családi vállalkozások sikere abban is tetten érhető, hogy közülük sokan nőtték ki magukat milliárdos nagyvállalatokká. Jelenleg több mint 1100 családi vállalkozás éves árbevétele haladja meg az 1 milliárd forintot.

A feltárt családi vállalkozások 50 százalékában azonosítható testvéri kapcsolat, 38 százalékukban apa-gyermek kapcsolat és 33 százalékukban anya-gyermek kapcsolat. Az elmúlt években az apa-gyermek kapcsolatok aránya sokat csökkent, míg a testvérkapcsolatok aránya növekedett, ami arra utal, hogy a generációváltás sok cég esetében már le is zajlott.

Regionális kitekintésben is nagyon eltérő a családi cégek jelenléte. Budapesten az 1000 lakosra jutó családi cégek száma meghaladja a 10-et, de Pest és Baranya megyében is rendkívül magas az érték. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében viszont 4 alatt van az 1000 lakosra jutó családi cégek száma.