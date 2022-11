Nyilvántartás a férfiakról - tovább erősödik a kínai állami kontroll

Egyre magasabb fokozatra kapcsol a lakosság állami ellenőrzése Kínában. A kiterjedt arcfelismerő kamerarendszer telepítése mellett az elmúlt néhány évben egy új, a nyugati világ számára eddig széles körben nem ismert eljárást vezettek be, mellyel kizárólag a férfipopuláció kontrollját célozzák. A kínai rendőrség 2017 vége óta vérmintákat gyűjt felnőtt férfiaktól és fiúktól egyaránt, hivta fel a figyelmet az ausztrál kormány által alapított, de függetlenül működő kutatóközpont, az Australian Strategic Policy Institute (ASPI) jelentése, melyet a New York Times dolgozott fel.

A vérmintákból felépített DNS-adatbázis felhasználásával a kínai hatóságok képesek lesznek adott férfiak teljes rokonságát lenyomozni. A rendőrség közlése szerint azért építik az adatbázist, hogy megkönnyítsék a bűnözők elfogását. Azt is hozzátették, hogy mindenki önként, kényszerítés nélkül ad nekik vérmintát. Ez utóbbit külföldi jogvédő csoportok erősen megkérdőjelezik, azzal érvelve, hogy egy totalitárius államban a polgároknak nincs valódi joga az adatszolgáltatás megtagadásához. Arra is felhívják a figyelmet, hogy egy ilyen adatbázis létrehozása sértheti a személyiségi jogokat, illetve a hatóságok nagyon könnyen vissza is élhetnek vele, például könnyebbé tehetik a disszidensek és aktivisták hozzátartozónak felkutatását, hogy aztán őket büntessék meg az állam számára nem kívánatos személyek cselekedeteiért.

A bűnös nem

Egyszerű oka van annak, hogy Kína csak a férfiaktól gyűjt mintát: a statisztikák szerint itt is a hímneműek követik el a bűncselekmények túlnyomó többségét. A program elindítója egy szörnyű belső-mongóliai eset volt, ahol a bűnelkövető utóbb a "kínai hasfelmetsző Jackként" vált ismertté. Itt a rendőrség közel három évtizedig vizsgált egy nemi erőszak- és gyilkosság-sorozatot, melynek 11 nő és lány esett áldozatául - köztük a legfiatalabb 8 éves volt. A nyomozás során a hatóságok 230 ezer ujjlenyomatot és 100 ezer DNS-mintát gyűjtöttek be, de munkájuk hosszú ideig nem járt eredménnyel. Aztán 2016-ban egy teljesen más, megvesztegetéses ügyben letartóztattak egy férfit, és a mintáit elemezve azt találták, hogy rokonságban áll egy olyan férfival, aki hátrahagyta saját DNS-mintáit egy 2005-ös nőgyilkosság helyszínén. Ez alapján már fel tudták kutatni a gyilkosság gyanúsítottját, aki elfogása után be is ismerte ezt a tettét - és a többit is. Ő volt a keresett sorozatgyilkos, Gao Cseng-jong, a kínai hasfelmetsző Jack. A férfit tavaly januárban végezték ki.

Gao elfogása után az állami média azonnal hangosan követelni kezdte az országos DNS-adatbázis kiépítését. Hogy ez lehetséges, azt Honan tartomány mutatta meg Kínának, ahol 2014 és 2016 között a helyi férfilakosság 10 százalékától, 5,3 millió embertől már sikeresen begyűjtötték a mintákat. Ezen tapasztalatok alapján 2017 novemberében a Közbiztonsági Minisztérium (Ministry of Public Security) bemutatta a tervét a Kína teljes férfipopulációjára kiterjedő mintagyűjtésre.

A kínai államnak jelenleg 80 millió DNS-profil van a birtokában a pártsajtó szerint. Mintagyűjtések már korábban is folytak, de azok még célzottabban működtek: alapból bűncselekmények gyanúsítottaitól szedték be azokat, vagy olyanoktól, akik az állam szerint potenciálisan felforgató személyek lehettek, mint például migráns dolgozók csoportjai. A mintagyűjtésekből természetesen a világ egyik legmeghurcoltabb kisebbsége, az ujgurok sem maradhattak ki.

Az ausztrál kutatóközpont jelentése szerint most rendkívül agresszívan terjesztik ki a mintavételi modellt Kína egészére. Úgy becslik, az állam 35-70 millió férfi és fiú mintáját akarja begyűjteni, ami ugyan Kína férfi lakosságának csak 5-10 százalékát jelenti, de ennél nem is kell több ember ujját megszúrniuk, mert a rokoni szálak felfejtése útján már ennyi DNS-mintából is feltérképezhető az ország teljes férfipopulációja.